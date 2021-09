Raposo Shopping recebe encontro de miniaturas e carros antigos

O Raposo Shopping sediará dois eventos destinados aos amantes de carros em miniatura e carros antigos. Nos dias 18 e 26 de setembro, o público poderá curtir gratuitamente exposições repletas de relíquias.

publicidade

O 2° Encontro de Carrinhos em Miniaturas acontece no sábado (18), das 10h às 19h, no Piso São Paulo do empreendimento, em parceria com o Grupo de Colecionadores de Osasco (GCO). Estarão expostas miniaturas de grandes marcas, como Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, Greenlight, Norev, Schucco, Kyosho e muito mais.

Já o dia 26 será voltado para quem adora relembrar os clássicos de verdade dos anos 1960, 1970 e 1980, com o Encontro de Antigos. O evento será realizado em parceria com a Fuscaria Butantã, das 10h às 15h, no estacionamento G1 do Raposo Shopping.

publicidade

Serviço:

Encontro de carrinhos em miniatura

publicidade

Quando: 18 de setembro, das 10h às 19h

Onde: Piso São Paulo, do Raposo Shopping

Encontro de carros antigos

Quando: 26 de setembro, das 10h às 15h

Onde: Estacionamento G1 do Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo)

Entrada: gratuita / Classificação: livre

300 VAGAS// Cotia abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos