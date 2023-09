Raposo Shopping recebe feira de adoção de gatos no sábado (9)

O Raposo Shopping recebe uma nova edição da feira de adoção de gatos no dia 9 de setembro, sábado, das 10h às 17h. A iniciativa é feita em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigos e as protetoras Beatriz Souza Moreira e Lysandra Ramalho.

Gatinhos de várias idades, tamanhos, cores e personalidades estarão à espera pela chance de ganharem um novo lar. Serão mais de dez animais adultos e filhotes que serão entregues vermifugados e castrados.

Para adotar um animal é necessário ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, ser submetido a uma entrevista no próprio evento e assinar o termo de adoção.

O evento será promovido no Cantinho Pet, espaço gratuito instalado no Piso São Paulo do empreendimento que, desde agosto de 2022, disponibiliza diversos brinquedos e obstáculos para os cachorros gastarem energia e se divertirem, todos os dias, durante o horário de funcionamento do Shopping.

SERVIÇO

Feira de Adoção de Gatos

Onde: Cantinho Pet – Piso São Paulo do Raposo Shopping – Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo

Quando: dia 9 de setembro, das 10h às 17h

Mais informações em www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3732-5002