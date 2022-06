Raposo Shopping sorteia iPhone 13 no Dia dos Namorados

Para comemorar ao data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados, o Raposo Shopping acaba de lançar uma promoção especial com o sorteio de dois iPhones 13 (128 GB).

Até o dia 12 de junho, a cada R$ 150 em compras nas lojas participantes o cliente troca por um cupom para concorrer aos prêmios. De segunda a quinta as trocas valem cupons em dobro. O sorteio será realizado no dia 13 de junho às 11h no piso São Paulo.

Para deixar o clima ainda mais romântico, a partir desta quarta-feira (1°) a Praça de Alimentação receberá decoração temática e especial. O público também poderá conferir a programação do projeto Som na Praça, que contará com repertório especialmente preparado para embalar os casais apaixonados nos dias 10, 11 e 12 de junho.

SERVIÇO

Sorteio de iPhone 13 Dia dos Namorados

Onde: Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)

Troca de cupons: Piso São Paulo, funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h

Sorteio: 13 de junho, às 11h

Regulamento: www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3732-5000