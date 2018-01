Ratinho pode ser processado por vídeo em que ataca “exagero de viado” na Globo

A Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma representação contra o apresentador Ratinho, pelo vídeo publicado por ele em suas redes sociais falando que a emissora da Globo tem “exagero de viado”.

O órgão quer que a Secretaria da Justiça e a Defesa da Cidadania do estado instaure um processo administrativo contra ele pela forma pejorativa a que se referiu aos homossexuais na postagem, mesmo tendo se retratado em seguida. De acordo com a Defensoria, ele reforça a “ideia negativa e discriminatória do termo”.

“Além disso, Carlos Roberto Massa ressalta no vídeo que, para ele, seria um grande problema uma emissora de televisão exibir personagens homossexuais em sua programação”, completa a petição, que também exige a aplicação de uma multa com base na Lei Estadual nº 10.948 de 2001, que dispõe de punições em casos de preconceito por orientação sexual.

Tudo começou quando o apresentador do SBT afirmou que a rede Globo apresenta um “exagero de viado”, nas suas novelas, se referindo à quantidade de personagens LGBT presentes nas produções da emissora.

“É muito viado: é viado às seis da tarde, é viado às oito da noite, é viado às nove da noite, é viado às dez da noite, é muito viado. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto viado assim. Ou tem? Será?”, diz o comediante no vídeo.

A publicação gerou diversos comentários contra e a favor do artista, rendendo mais de 300 mil visualizações no vídeo e 10 mil comentários.

Depois da repercussão, Ratinho fez uma publicação pedindo desculpas pelo que ele falou no vídeo anterior: “Em nenhum momento eu quis ofender nenhum gay”, diz Ratinho no vídeo. “Fiz uma brincadeira para a gente brincar na internet. Lamentavelmente algumas pessoas não entenderam assim. Quero mandar um abraço e dizer que respeito todo mundo”.