Rato do BBB20 viraliza e tem até perfil com 380 mil seguidores no Instagram

O BBB20, reality da TV Globo, recebeu uma visita inusitada nesta quarta-feira (22). Um rato apareceu andando nos armários da cozinha VIP da casa, chamou a atenção dos brothers e viralizou na internet. Antes de deixar a casa, a sister Gabi Martins já tinha visto o roedor circulando por lá.

Com a nova aparição, o rato, que recebeu o nome de Genilson pelos internautas, fez sucesso na internet e já tem até um perfil no Instagram com mais de 380 mil seguidores. Bruna Marquezine está entre os famosos que já seguem o perfil do roedor.

A brincadeira continua na descrição do perfil, que brinca com alguns dos participantes desta edição do reality. “Primeiramente rato merece respeito. ‘Segundamente’ sou mais famoso que o Hadson. ‘Terceiramente’ alguém viu o Pétrix?”.

A ex-sister Rafa Kalimann, que também segue Genilson no Instagram, brincou sobre a visita ilustre do roedor. “Genilson, o único participante do BBB que não foi votado e vai direto para a final. Genilson merece o prêmio?”.

No Twitter, a hashtag #ratodobbb está entre os assuntos mais comentados do momento. “O rato merece respeito, pois é maior e melhor que quase todos os participantes masculinos dessa edição”, escreveu um rapaz. “Vai Genilson. O rato merece respeito”, disse outro internauta.

Aqui vemos o verdadeiro protagonista do BBB 20. Tá carregango a reta final do programa nas costas. O prêmio é seu, Genilson. Kkkkkkk#ratonobbb #bbb20

“Aqui vemos o verdadeiro protagonista do BBB 20. Tá carregando a reta final do programa nas costas. O prêmio é seu, Genilson”, escreveu uma mulher. “Respeita o rato! Minha torcida é do Genilson, sigam para ele passar o Hadson”, comentou outra internauta.

O rato em menos de 24 horas conseguiu mais seguidores que o Hadson kkkkkkkkkkkkkk o rato merece respeito #ratonobbb

RATO MERECE RESPEITO#BBBB20

O participante Genilson tem mais seguidores que o Hadson e é seguido por Bruna Marquezine e Rafa Kalimann KKKKKK#ratonobbb

Um dos menus da festa do BBB hoje foi Ratatouille… Coincidência???

Acho que agora sabemos quem foi o Chef que fez esse jantar!!

#BBB20 #ratonobbb #FestaBBB #JantardoMestre pic.twitter.com/TOdIT7hyAv — Rose Souza (@RoSouza081) April 23, 2020

RATO MERECE RESPEITO

RATO MERECE RESPEITO

Pois é maior e melhor que quase todos os participantes masculinos dessa edição#ratonobbb #BBB20