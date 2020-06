Reajuste dos pedágios é adiado

Foi adiado por quatro meses o reajuste de tarifas de pedágio cobradas em diversas rodovias do estado, inclusive as que cortam Osasco, Barueri e região, como Rodoanel e Castello Branco, anunciou a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) nesta terça-feira (30).

O aumento começaria a valer a partir desta quarta-feira (1º), conforme estabelecido em contrato de concessão válido para as rodovias das três primeiras etapas do Programa de Concessões Rodoviárias. O adiamento também contempla as praças de pedágio da concessionária Entrevias, que teria atualização em 06 de julho.

De acordo com a Artesp, o adiamento do reajuste dos pedágios “leva em consideração o cenário de estado de calamidade pública, conforme Decreto 64.879 de 20 de março de 2020, em razão da pandemia provocada pela covid-19”.