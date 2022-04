Reajuste no ganho dos entregadores do iFood, com sede em Osasco, passa a valer hoje

Começou a valer neste sábado (2) o aumento dos ganhos aos mais de 200 mil entregadores parceiros do iFood, sediado em Osasco. Eles passam a receber R$ 6 de valor mínimo da rota, que antes era R$ 5,31.

O valor mínimo do quilômetro rodado também foi reajustado para R$ 1,50, aumento de 50% em relação ao anterior. Isso significa que o entregador que antes recebia pelo menos R$ 10 por uma entrega de 10 km, por exemplo, passará a ter, pelo menos, R$ 15.

Em 2021, a empresa aplicou reajustes em abril e novembro do mesmo ano. “Revisamos processos, fizemos contas e nos organizamos para poder aumentar os ganhos, em um atual cenário difícil da economia, e minimizar os efeitos da alta de preços no país”, destaca a diretora de Logística do iFood, Claudia Storch.

Segundo projeções da empresa sediada em Osasco, serão repassados mais de R$ 3,2 bilhões para os parceiros nos próximos 12 meses. O reajuste será válido para entregadores de todos os modais, sem critérios de elegibilidade.

Redução de custos de manutenção, programas educacionais e mais benefícios:

Além de atualizar os ganhos dos entregadores parceiros, o iFood atua em outras frentes com o objetivo de reduzir os impactos negativos da economia, entre elas a segurança, redução de custos de manutenção dos veículos usados para entregas e programas educacionais. Confira alguns benefícios oferecidos pela empresa aos entregadores:

Em novembro e janeiro passados, vigorou o fundo de R$ 8 milhões para compensar os sucessivos aumentos dos combustíveis;

A apólice de seguro contra lesão que causa afastamento temporário da atividade de entregas foi implementada em 2021. Desde 2019, todos os trabalhadores já dispõem de seguros de acidentes pessoais, sem franquia, que cobrem atendimento médico e odontológico de emergência, invalidez permanente total/parcial e morte acidental;

Amplia mês a mês o programa Delivery de Vantagens, que oferece descontos em grandes redes de varejo, em planos de telefonia celular e também manutenção de motos;

Gratuitamente, por meio da AVUS, todos os mais de 200 mil entregadores e entregadoras e um dependente (com ou sem vínculo familiar) têm à disposição preços acessíveis e descontos de até 80% em consultas médicas, odontológicas, exames, medicina de apoio, medicamentos e farmácias credenciadas;

Na plataforma do iFood Decola, os entregadores podem fazer cursos do programa de capacitação para o futuro do trabalho, gratuitos ou com bolsa, seja em tecnologia (como os de programação) ou em temas como gestão financeira, empreendedorismo, inteligência emocional, qualidade nas entregas e legislação de trânsito;

Em janeiro deste ano, começaram as aulas do programa Meu Diploma do Ensino Médio, que disponibilizou aos entregadores mais de 2 mil bolsas de estudo para aqueles que desejam fazer o curso preparatório para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e concluir o Ensino Médio.