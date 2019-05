Fiat convoca proprietários do Ducato para recall

A Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos Fiat Ducato, todas as versões, ano/modelo 2018 e 2019, para a partir de 13 de maio de 2019 agendarem seu comparecimento em uma das concessionárias Fiat, a fim de que seja providenciada, gratuitamente, a verificação e, se necessária, a substituição da abraçadeira metálica responsável pela fixação do tubo de alimentação de ar do motor.

Foi detectada a possibilidade da soltura do tubo de alimentação de ar do motor, provocando, consequentemente, perda de força do motor, comprometendo as condições de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de colisão, além de possibilitar a ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e a terceiros.

Estão envolvidas nesta campanha 288 unidades do Fiat Ducato, com os números de chassi (não sequenciais, últimos seis dígitos) de 150109 a 505287. O tempo mínimo para o reparo é de aproximadamente uma hora. Solicitamos que agende sua visita previamente na concessionária Fiat de sua preferência.

Para consulta dos números dos chassis envolvidos e/ou mais informações, consulte o site www.fiat.com.br ou contate a Central de Serviços ao Cliente Fiat pelo telefone 0800 707 1000.