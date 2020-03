Recapeamento de 400 vias de Osasco começa pela Sarah Veloso

A prefeitura de Osasco deu início às obras de recapeamento da Avenida Sarah Veloso, no Jardim Santo Antônio, na última sexta-feira (28). A ação faz parte do programa “Asfalto Novo”, que prevê melhorias em aproximadamente 400 ruas e avenidas do município nos próximos meses.

A empresa responsável pelas obras é a Soebe. O contrato prevê o recapeamento total de 400 mil metros quadrados de vias, sendo 50 mil metros quadrados na região do Santo Antônio e Veloso e 20 mil metros quadrados na Avenida Sarah Veloso, de acordo com a empresa.

Nos primeiros dias, será feita a raspagem para a retirada do asfalto danificado e, em seguida, será a vez de recapear e sinalizar o solo. A previsão é de que o trabalho seja concluído em cerca de 15 dias, de acordo com a Prefeitura.

A segunda etapa da obra será feita no Km 18 e a terceira no Jardim São Pedro. No ano passado foram recapeados aproximadamente 200 quilômetros de vias na cidade.

