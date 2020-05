Receita Federal lança versão digital do CPF via aplicativo

A Secretaria da Receita Federal anunciou, nesta quinta-feira (14), o lançamento do aplicativo com a versão digital do CPF, o “CPF Digital”. O aplicativo já está disponível para download no Google Play e App Store.

O CPF Digital foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Além de exibir o cartão do CPF, o aplicativo também envia notificação de notícias aos usuários.

Outro serviço disponível está ligado ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Os usuários poderão tirar dúvidas sobre como preencher a declaração de imposto de renda 2020, como consultar a restituição, prazos, carnês para pagamento do imposto, entre outras informações.

“Neste primeiro momento, a prioridade é a utilização do chatbot para restringir o atendimento presencial em função da pandemia do coronavírus. Mas a proposta é evoluir o aplicativo e disponibilizar outros canais de atendimento virtuais que facilitem a vida do cidadão. No futuro, o CPF Digital poderá se tornar a porta de acesso para os principais serviços aos brasileiros”, destaca o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto.