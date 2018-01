Receita Federal terá novo horário de atendimento em Osasco

O Centro do Atendimento ao Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco funcionará, a partir de 5 de fevereiro, em novo horário, das 8h às 16h.

A mudança no horário visa a otimização da prestação do serviço, considerando-se a reduzida demanda de contribuintes, principalmente no começo da manhã e final da tarde.

Com o objetivo de melhorar a capacidade de atendimento, a alteração prevê concentração dos servidores nos horários de pico de modo a reduzir o tempo de espera e tornar o atendimento mais eficiente.

A Receita Federal do Brasil também vem investido nas plataformas digitais para o pronto atendimento, como o Portal e-CAC na página da Receita Federal na Internet e aplicativos para dispositivos móveis (tablet ou smartphones).

Na própria unidade de atendimento em Osasco, há instrutores para o Auto Atendimento Orientado(AAO) à disposição.

Para saber mais, acesse o site da Receita Federal e clique em “Serviços para o cidadão e para a empresa”. Em seguida, escolha a opção “Formas de Atendimento”.