Recém-inaugurado, Supermercado São Vicente tem diversas vagas de emprego abertas em Barueri

Inaugurado em julho, o Supermercado São Vicente em Barueri tem diversas vagas de emprego abertas. As contratações são realizadas com intermediação da Casa do Trabalhador do município.

Na quinta-feira (5) será realizado processo seletivo no ginásio José Corrêa, no Centro, para os cargos de ajudante de açougue, padeiro, confeiteiro, balconista de frios; conferente; repositor; embalador e motorista.

Os interessados devem comparecer ao ginásio, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, Centro de Barueri, até às 9h.

Os candidatos devem apresentar documento original com foto e currículo. Podem concorrer pessoas com 18 anos ou mais e que tenham o ensino médio completo.

Para participar do processo seletivo, é obrigatório o uso constante de máscara e a higienização das mãos com álcool em gel.

O supermercado São Vicente fica na Estrada dos Romeiros, 448, Vila Boa Vista. Fundada há mais de 50 anos, com 16 lojas pelo interior paulista, a unidade de Barueri é a 17ª da rede, a primeira na Grande São Paulo.

