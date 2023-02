“Recicla!”: Luva de Lixeiro faz sucesso no TikTok e nas ruas de Cotia

O influenciador digital Alexsandro Thierry, de 23 anos, mais conhecido como Luva de Lixeiro, viralizou no TikTok e faz sucesso nas ruas de Cotia. Inspirado em Iran Ferreira, Luva de Pedreiro, o morador de Embu das Artes tem vídeos com mais de 12 milhões de visualizações e curtidas.

O Visão Oeste conversou com Alexsandro, que trabalha há três anos como coletor de lixo em uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura de Cotia. Ele conta que grava vídeos há quase 11 anos, mas a ideia de produzir conteúdo imitando o Luva de Pedreiro partiu de um colega, em maio do ano passado. “Gravei brincando, não queria, na verdade, e achei que não ia dar em nada”, afirma.

“Eu não estava com muita fé no vídeo. Postei no TikTok umas 19h e quando acordei, no dia seguinte, tinha um monte de gente mandando mensagem. Quando deu meio-dia em ponto o vídeo bateu 1 milhão de visualizações”, contou o influenciador digital, que já tem mais de 3 milhões de curtidas, 425 mil seguidores no TikTok e 101 mil seguidores no Instagram.

Alexsandro conta que a ideia inicial era produzir vídeos imitando o influenciador digital Luva de Pedreiro e passou a construir a sua própria identidade como Luva de Lixeiro, mas sem deixar de parodiar Iran. Assim que o primeiro vídeo bombou no TikTok, o coletor disse que mal conseguia trabalhar pelas ruas de Cotia. “Tinha dia que eu nem conseguia fazer a coleta. O pessoal parava e ainda para muito para falar comigo”, diz.

O morador do Jardim Vazame, em Embu das Artes, lembra que estranhou a fama repentina: “Teve um dia que estava voltando do serviço todo bagunçado, parei no ponto e um menino ficou me encarando muito. Eu fiquei com medo e fui embora. Quando cheguei em casa, ele me mandou mensagem dizendo que era meu fã e que ficou com muita vergonha de falar comigo”.

“Recicla!”

O que parece ser apenas um bordão tem muito significado para Alexsandro Thierry. Ele conta ao Visão Oeste que gravou o primeiro vídeo reproduzindo o bordão do Luva de Pedreiro “Receba”, mas por conta de um erro de gravação, precisou refazer as imagens. “Aí a gente falou: ‘vamos gravar de novo’. Só que dessa vez eu esqueci de falar ‘Receba’, fui lá e postei”, explicou.

No segundo vídeo, ele diz que se preparou um pouco mais, criou uma frase para falar, e como trabalha com coleta de lixo, decidiu usar como bordão a palavra “Recicla”, que faz todo o sentido em sua realidade, além de conscientizar as pessoas sobre a importância da reciclagem. “O ‘Recicla’ veio de Deus mesmo”, completou.

“Recicla, aqui é o melhor do mundo, o cara da luva de lixeiro. Imparável”, dispara Alexsandro na maioria de seus vídeos.

Luva de Lixeiro coleciona parcerias e sonhos

Alexsandro Thierry é casado e sonha em oferecer uma vida melhor para sua família. “Hoje, já estou conseguindo aos poucos. Graças a Deus, nunca faltou alguma coisa em casa, a gente sempre correu atrás e lutou. Mas meu maior sonho hoje é fazer ainda mais por minha família”, afirma.

Ele se divide entre o trabalho como coletor de lixo nas ruas de Cotia, a família, a igreja e a criação de conteúdo. Luva de Lixeiro agora conta com uma agência para gerenciar sua carreira como influenciador digital e tem fechado muitas parcerias. Recentemente, fechou contrato com a Nestlé e os conteúdos chegaram a 9 milhões de visualizações no perfil da marca no TikTok.

Há dois meses, Luva fez sua primeira participação em podcast e contou um pouco sobre sua história no “Bom Papo & Cia”. Acompanhe o Luva de Lixeiro no TikTok.