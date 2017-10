Recomeçam as obras do Corredor Oeste

William Galvão

Após oito meses paradas, as obras no trecho Itapevi-Jandira do Corredor Oeste foram retomadas na última semana. A Emparsanco S/A, empresa licitada, faz a limpeza do terreno e instalação do canteiro de obras para o reinício efetivo dos trabalhos, que têm previsão de término em setembro do ano que vem.

As obras nesse trecho tiveram início em abril de 2011, mas ficaram estacionadas no início do ano por conta da rescisão contratual feita pela EMTU/SP com o Consórcio 4 Itapevi, pelo descumprimento dos prazos.

Enquanto isso, os moradores dos arredores da obra têm reclamado do abandono e da falta de cuidado. Em alguns lugares houve até desapropriação para a continuidade da obra. O empacotador Jeferson Nunes diz que “a obra precisa terminar logo, não pode chover que tudo vira barro”.

“Moradores reclamam das condições do local”

A dona de casa Analice Gomes afirma que “se tudo for feito como foi prometido, vai ficar ótimo pra todo mundo. Só não pode ficar nesse começa e para sempre”. Um dos locais mais afetados é o bairro Sagrado Coração, onde está prevista a construção de uma estação de transferência para a CPTM. “O mato sempre está alto por aqui, muita gente evita de passar à noite por que é perigoso”, conta a vendedora Ana Lucia de Sousa.

Em nota, a EMTU diz que também está em andamento o canteiro de obras para a construção do terminal Km 21, em Osasco, que deve ser iniciado em novembro.

O projeto no trecho Itapevi-Jandira inclui um novo terminal em Itapevi, três estações de transferência (Engenheiro Cardoso, Sagrado Coração e Jandira), novo viário com duas faixas por sentido, dez paradas de embarque e desembarque nos dois sentidos, viaduto sobre a Rua Ameríndia, passarela sobre a via férrea, calçadas compartilhadas e ciclovia.