“Red 2: Aposentados e Ainda Mais Perigosos” é atração de hoje (22/12) no Domingo Maior

A sessão do Domingo Maior de hoje, dia 22 de dezembro, na Rede Globo, apresenta o filme “Red 2: Aposentados e Ainda Mais Perigosos”.

O filme, que agrada os amantes do estilo ação e comédia, vai ao ar às 23h20, logo após a revista eletrônica dominical “Fantástico”. A Continuação de “Red: Aposentados e Perigosos”, adaptação de uma HQ homônima de série limitada, é ambientada na Europa.

“Red 2: Aposentados e Ainda Mais Perigosos”: novo vilão

Red 2 traz de volta Frank Moses (Bruce Willis), em sua busca por levar uma vida normal ao lado da namorada Sarah. Seu sonho vira um pesadelo quando seu parceiro Marvin Boggs (John Malkovich) aparece com a notícia de que suas vidas estão em perigo.

Embora no início encare a notícia com descrédito, Moses se vê forçado a aceitar a situação, depois de ser sendo levado para um interrogatório onde quase morre.

Ele e seus parceiros precisam procurar um dispositivo nuclear perdido, enquanto enfrentam terroristas, assassinos e governos que pretendem colocar as mãos no dispositivo antes de todos. A continuação ganha uma adição de peso ao elenco, com o ator Anthony Hopkins (de Silêncio dos Inocentes) no papel do vilão Dr. Edward Bailey.