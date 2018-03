Rede Globo faz programa em Osasco para o Bom dia São Paulo e SP TV

A rede Globo de Comunicação deve acompanhar mais de perto o dia a dia da cidade de Osasco e da região. A emissora anunciou a retomada do quadro “Globo Cidade”, que volta a ser integrante fixo dos três programas jornalísticos direcionados ao público de São Paulo na grade da emissora.

A partir da próxima segunda, o “Globo Cidade” reestreia nos jornais Bom dia São Paulo e nas duas edições do SP TV, do horário do almoço e na edição vespertina.

Não será apenas a cidade de Osasco a receber atenção especial da emissora da Vênus platinada. O quadro vai falar regularmente também da região do ABC Paulista, as segundas feiras. A Globo promete enaltecer as ações positivas dos municípios, além de apontar problemas e reclamações da população.