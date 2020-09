Rede municipal de ensino de Osasco atinge meta e tem melhor nota da história no Ideb

A rede municipal de ensino de Osasco atingiu a meta e registrou 6,3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (15), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Medido a cada dois anos, o Ideb é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. “Saiu hoje o resultado do Ideb e Osasco recebeu a melhor nota sobre a qualidade do ensino municipal de toda a história de nossa cidade. Parabéns a todos os profissionais da educação e a todos os alunos e seus familiares. Assumimos com nota 5,9 e alcançamos nota 6,3. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo”, declarou o prefeito Rogério Lins (Podemos).

O resultado de Osasco nos anos iniciais do ensino fundamental ficou acima da média nacional, que é de 5,9.

O Ideb é calculado com base em dados de aprovação nas escolas e de desempenho dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O Saeb avalia os conhecimentos dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O índice final varia de 0 a 10.