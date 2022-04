Rede OXXO vai contratar moradores de Osasco para os 30 mercados que serão abertos

A rede mexicana de mercados OXXO realizou, nesta terça-feira (5), um processo de seleção, em parceria com a Prefeitura de Osasco, para contratar profissionais para os cargos de atendente, líder e encarregado nas 30 unidades que devem ser abertas ainda neste ano na cidade.

A ação, que recebeu o nome de Contrata OXXO, foi realizada no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação de Osasco, e recebeu 70 candidatos pré-selecionados pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE). Na oportunidade, os candidatos participaram de dinâmica em grupo e entrevistas individuais.

Os candidatos selecionados passarão por treinamento específico para cada função antes de integrarem as equipes dos mercados que serão abertos nos próximos meses. “Inauguramos os primeiros mercados OXXO na ‘Cidade do Trabalho’ com um plano bem definido de crescimento, impulsionando a economia local ao gerar mais vagas de emprego e com a prospecção de novos endereços na região”, comenta David Pestana, diretor de expansão do Grupo Nós, que opera os mercados OXXO no Brasil.

A Prefeitura de Osasco colaborou com o Contrata OXXO pré-selecionando candidatos a partir do “Osasco Integra”, que viabiliza a integração social, e do “Programa Recomeçar”, que integra e qualifica pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, além dos candidatos “regulares”, ou seja, que não fazem parte desses dois públicos.

“Osasco fechou 2021 empregando mais de 100 mil pessoas, o que gerou um saldo positivo de carteiras assinadas de quase 24 mil empregos, o maior número positivo dos últimos 10 anos. E isso só foi possível porque a cidade vive um bom momento no seu desenvolvimento, com a chegada de muitas empresas. O OXXO é uma delas, e seu plano de expansão vai nos ajudar a fechar 2022 também com números muito positivos. Temos certeza disso”, salientou Gelso Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda.

Outra inciativa que contribui para a seleção de candidatos foi a ação social desenvolvida pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins: o “Mãos do Futuro”, que qualifica a mão de obra em vários segmentos e, em parceria com o Grupo Nós, auxilia na profissionalização de padeiros que poderão atuar nos mercados OXXO.

“Essas parcerias são extremamente importantes para que possamos garantir mais oportunidades à nossa população. O OXXO veio para somar e ajudar Osasco a continuar a gerar emprego e renda aos osasquenses”, comemora Aline Lins.

Expansão

A rede mexicana OXXO chegou ao Brasil no final de 2020, abrindo suas primeiras unidades em Campinas e, em seguida, em Jundiaí. Em junho do ano passado, a marca desembarcou na capital paulista, com mercados de proximidade no Centro e na Zona Sul de São Paulo. Em janeiro deste ano, OXXO chegou a Osasco, com unidades em operação no centro da cidade.