Reforma de 7 UBSs e da maternidade de Osasco começa na segunda, 17, anuncia Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou, por meio de parceria com a Uninove, a reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Olaria do Nino, Munhoz Jr., Metalúrgicos, Vila Menck, Jaguaribe, Vila Yolanda, Padroeira e também a troca do telhado da Maternidade Amador Aguiar. As obras começam na segunda-feira (17), de acordo com a Prefeitura.

De acordo com o prefeito, as benfeitorias serão feitas por meio de contrato assinado entre a universidade e a Prefeitura em 2016, como forma de contrapartida da instituição ao município pelo fato de seus alunos do curso de Medicina fazerem estágio nos equipamentos de saúde da cidade.

Segundo a Secretaria de Saúde, as unidades passarão por reforma estrutural e pintura. As reformas vão acontecer de forma simultânea. Ainda de acordo a secretaria, todas as 35 UBSs serão reformadas pelo mesmo sistema de contrapartida de empresas.

Mutirão “Amor por Osasco”

O prefeito Rogério Lins anunciou o início da reforma da UBS do Olaria do Nino durante reunião com moradores locais para falar do mutirão “Amor por Osasco”, que ocorreu na região nos últimos dias e terminou dia 11/06.

No mutirão, são feitos serviços de tapa-buraco, sinalização viária, poda de árvores, limpeza de bocas de lobo e remoção de entulho, entre outros.

Nos encontros, Rogério Lins também tem informado sobre os investimentos da Prefeitura em diversas áreas, entre as quais na Educação, com a construção de creches (já foram entregues quatro de um total de 12); Segurança Pública (dobrou o efeito da Guarda Municipal para 400 agentes, instalou câmeras de segurança capazes de identificar veículos com queixas de roubo e furto, criou a Ronda Ostensiva Municipal e alugou novos veículos e motos); e na Saúde, com a contratação de novos profissionais, entre outras ações.

