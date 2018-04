Reforma de calçadas finaliza obras de modernização do Centro de Barueri

A reforma de grande parte das calçadas do centro de Barueri finaliza até maio deste ano as obras de modernização do entorno do bulevar Arnaldo Rodrigues Bittencourt. Os passeios da região terão, em média, dois metros de largura e vão receber blocos de concreto iguais aos existentes em frente à Prefeitura de Barueri.

Os serviços de readequação das calçadas, com novo piso, vão beneficiar comerciantes e frequentadores da região central.

Fiação subterrânea

Antes das calçadas, a Prefeitura de Barueri “mudou a cara” do Centro. Foram executadas obras de conversão da rede elétrica aérea pela subterrânea – projeto que teve como objetivo modernizar e diminuir a poluição visual.

Nas avenidas 26 de Março e Henriqueta Mendes Guerra, entre a avenida Santa Úrsula e a rua Campos Sales, ocorreu a instalação de dutos para a passagem de novos cabos de distribuição de energia; foram feitos os serviços de alimentação de energia elétrica e de fiação (cabos de telefonia) e a remoção dos postes de concretos.

Revitalização e paisagismo

Durante todo o processo para melhorar o Centro, o bulevar recebeu iluminação com lâmpadas LED, serviços de complementação de piso, revitalização da fonte d´água e do paisagismo (plantas como margarida, salvia, lírio e rabo-de-gato).

O equipamento teve ainda recuperação de jardineiras, além da instalação de cachepôs, lixeiras e de novos bancos. Foi reaberto no dia 9 de dezembro com apresentação do grande maestro João Carlos Martins regendo a Orquestra Bachiana.