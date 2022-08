Região do Novo Osasco e Bussocaba recebem nutirão

Os bairros do Novo Osasco, Bussocaba e City Bussocaba estão recebendo, de hoje (22) até sábado (27) os serviços do Mutirão Amor por Osasco.

publicidade

Ao longo da semana os bairros receberão poda de árvores, tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e bueiros, pintura de faixas de pedestres e guias, remoção de veículos abandonados, manutenção de sinalização viária, remoção de lixo e entulhos, ações de combate à dengue, entre outros.

E amanhã (23), às 19h30, na EMEF Quintino Bocaiuva, Novo Osasco, será realizada reunião com o prefeito Rogério Lins e os secretários municipais para discutir com a comunidade as demandas para a região.

publicidade