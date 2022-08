Região realiza Dia D de multivacinação neste sábado (20)

O sábado (20) será Dia D de multivacinação em toda região, data de mobilização nacional de vacinação contra difteria, tétano, coqueluche (tríplice), sarampo, hepatite A e B, tuberculose, febre amarela, HPV, varicela, meningogócica, poliomielite, entre outras.

As cidades da região montaram esquema especial de funcionamento das unidades para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (indicada para crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias) e a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente com até 15 anos de idade.

As campanhas seguem até o dia 9 de setembro, mas a mobilização no sábado (20) tem o objetivo de facilitar a vida dos pais e responsáveis que não conseguem ir à UBS durante a semana.

Veja aqui como será o funcionamento da vacinação em cada cidade.

Osasco:

Em Osasco, o Dia “D” de Vacinação vai ter, além da vacina contra a Poliomielite e a multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, também a vacinação da 3ª e 4ª doses contra a Covid-19 para pessoas com 5 anos ou mais (o que inclui profissionais de saúde e pessoas com alto grau de imunossupressão). A imunização será em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 9h às 16h.

Veja aqui os endereços das unidades.

Barueri

Em Barueri, o sábado (20) também será com todas as UBS’s abertas, além de dois postos volantes para as campanhas contra a Poliomielite e a da Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente.

Veja aqui os endereços das unidades.

Carapicuíba

Já em Carapicuíba, a Secretaria de Saúde preparou as USF’s Cohab V (Rua Tancredo Neves, 860) e Ariston (Rua Dumont, 26) e a UBS Novo Horizonte (Rua Áquila, 24) para as campanhas de vacinação. Elas estarão funcionando das 8h às 16 horas disponibilizando 18 vacinas do calendário nacional de vacinação. A ação também vai contar com a aplicação da vacina contra Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos com comorbidades e imunossupressão que tenham laudo médico para comprovação. É preciso levar RG, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Itapevi

Itapevi terá o Dia D Kids no sábado (20) exclusivo para crianças e adolescentes, em todas as unidades da cidade, das 8h às 16h, com entrega de senhas até as 15h.

Veja aqui os endereços das unidades.

Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia realiza o Dia D de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação para atualização das vacinas de crianças e adolescentes em onze Unidades Básicas de Saúde da cidade (Assa, São Vicente, Rio Cotia, Portão, Mirizola, Caputera, Atalaia, Arco-Íris, Jardim Sandra, Caucaia do Alto e Japão). Elas vão abrir das 8h às 17h, para vacinar crianças e adolescentes com até 14 anos de idade. É preciso levar documento e a caderneta de vacinação da criança e do adolescente.

Veja aqui os endereços das unidades.

Jandira

Em Jandira, todas Unidades Básicas de Saúde oferecerão o serviço no dia 20, das 8h às 17h e na feira gastronômica, localizada na Praça Aniello Gragnano, popularmente conhecida como Praça Central, será das 9h às 16h.