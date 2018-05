Região recebe Observatório SinHoRes de Hospitalidade – Gastronomia & Turismo

Nesta semana, o Sindicato patronal de hotéis, restaurantes, bares e similares de Osasco, Alphavilhe e Região, SinHoRes, lançou o Observatório SinHoRes de Hospitalidade – Gastronomia & Turismo, núcleo de pesquisas e inteligência de mercado.

Publicidade

De acordo com o presidente do sindicato, Edson Pinto, o objetivo do Observatório será de analisar o comportamento do macro setor de turismo e seus equipamentos nos oito municípios da base de representação sindical (Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba), contribuindo para que se tornem destinos melhores para turistas, visitantes e moradores.

Uma ferramenta de gestão, planejamento e monitoramento do fenômeno turístico, o Observatório irá acompanhar o desenvolvimento do turismo; pesquisar dados, números e analisar os indicadores; levantar ocupações hoteleiras e outros dados referentes ao setor; mapear número de visitantes; traçar perfil dos turistas; apontar tendências no setor; divulgar informações no mercado turístico da região; editar publicações pontuais; entre outras iniciativas.

O presidente Edson ainda explica que as informações levantadas e analisadas serão dirigidas aos profissionais, especialistas, acadêmicos, agentes públicos e privados para auxiliar na tomada de decisão para conhecimento, aprimoramento e desenvolvimento do setor turístico, além da adequação dos modelos de gestão e operação dos equipamentos hoteleiros e gastronômicos. “Esperamos que através desse trabalho, as informações possam ser visualizadas de forma prática, fácil e rápida, auxiliando no planejamento de ações e na tomada de decisões por todos os envolvidos na atividade turística”, afirmou Edson.

A convite do SinHoRes, quem coordenará o Observatório será Eduardo Faraco, um dos maiores especialistas na área, e consultor do SinHoRes, além de bacharel em Hotelaria, Mestre em Turismo pela Schiller University, Londres/UK e Mestre em Turismo UCS/RS.