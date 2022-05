Região terá fim de semana com temperaturas amenas

As temperaturas não vão ultrapassar os 22°C nesse final de semana na região.

A sexta-feira (6) permanece com muitas nuvens, mas elas se espalham no sábado e voltam a ocupar o céu no domingo.

A possibilidade de chuva é baixa. A máxima para hoje é 18°C. De 22°C para o sábado e de 21°C para o domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

