Região vai receber mais de R$ 11 milhões de compensação das perdas de arrecadação do ICMS

O Governo do Estado de São Paulo vai transferir nesta segunda-feira (22) aos municípios da região a quantia de R$ 11.284.309,27. O montante é referente à parcela de compensação das perdas de arrecadação do ICMS prevista no artigo 3º da Lei Complementar 194/22.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, autorizou o Governo de São Paulo a compensar perdas do ICMS da gasolina, energia elétrica e comunicações por meio de descontos nas parcelas da dívida do Estado com a União.

Segundo o governo do Estado, essa decisão assegura que os municípios não sejam prejudicados, permitindo a manutenção dos serviços essenciais para a população do Estado.

Essa compensação será apurada mês a mês até o final do ano. Como determina o artigo 4º da Lei Complementar 194/22, deste montante o Estado deve transferir a cota-parte do ICMS (25%) aos municípios na proporção da dedução dos contratos de dívida.

Aplicando o Índice de Participação dos Municípios (IPM), as prefeituras paulistas receberão neste mês os R$ 213,6 milhões de repasse adicional.

Confira na tabela abaixo quanto cada município da região receberá na próxima segunda-feira (22):

Osasco 2.448.933.72

Barueri 3.930.729.05

Carapicuíba 619.619,90

Jandira 403.351,86

Itapevi 1.335.538,53

Cotia 1.532.620,82

Santana de Parnaíba 1.013.515,39