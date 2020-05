Regina Duarte deixa Secretaria Especial de Cultura

A atriz Regina Duarte deixou a Secretaria Especial de Cultura do governo. O anúncio foi feito, na manhã desta quarta-feira (20), pelo presidente Jair Bolsonaro, no Twitter.

“Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o governo e a cultura brasileira, assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP”, escreveu Bolsonaro.

A publicação foi acompanhada de um vídeo em que Regina Duarte aparece ao lado de Bolsonaro comemorando a mudança, que chamou de “presente”. “É o sonho de toda pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona em São Paulo. É um museu de toda filmografia brasileira. [Vou] ficar ali secretariando o governo, dentro da Cultura na Cinemateca. Pode ter presente melhor que esse? Obrigada, presidente”.

Ainda no vídeo, Regina, que estava no cargo há dois meses, pergunta ao presidente se ela estaria sendo ¨fritada¨ por ele. “Toda semana tem um ou dois ministros que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é desestabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Jamais vou fritar você”, respondeu Bolsonaro.

Bolsonaro já havia reclamado publicamente que Regina não tinha expediente em Brasília e que trabalhava de São Paulo, pela internet, o que poderia ser prejudicial à gestão da pasta. Insatisfeitos, ambos teriam se dedicado a encontrar uma “saída honrosa” para a atriz.