Regularização fundiária: Prefeitura de Barueri entrega títulos de extinção de débitos neste sábado (25)

A Secretaria da Habitação (Sehab) de Barueri realiza neste sábado (25), das 9h às 13h, a segunda etapa da maior ação habitacional de sua história: a entrega de termos de extinção de débitos e quitação dos TPUs (Termos de Permissão de Uso) aos moradores dos Conjuntos Habitacionais São Paulo, São Paulo 1, Jardim Paulista e Piratininga. O evento será no Ginásio de Esportes Waldemir Inácio da Silva (Avenida Antuérpia, 119, Recanto Phrynea).

A entrega faz parte do Reurb (Regularização Fundiária Urbana), que vai beneficiar moradores de 4.256 apartamentos.

O termo é o último documento a ser enviado ao Cartório de Registro de Imóveis para que os moradores obtenham, definitivamente, o título de propriedade. “É um processo que não começou na data de hoje. Estamos há mais de dois anos trabalhando nesta questão, abrindo mão de um recurso na casa de R$18 milhões em prol da população. A partir de agora, os moradores dos conjuntos habitacionais poderão dizer: moro no que é meu, graças ao trabalho da Prefeitura, do prefeito Furlan que estendeu as mãos criando uma lei que fará muita diferença nas vidas das pessoas”, explicou o secretário de Habitação Gregorio Rodrigues Pontes Maglio.

Em Barueri, a Regularização Fundiária Urbana envolve atividades como levantamento topográfico, reuniões e visitas a moradores e plantões para coleta documental das famílias. O trabalho inclui também a regularização de lotes e ocupações informais no município.

