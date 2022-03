Reinaldo Gottino passa mal na Record TV e é levado às pressas ao hospital

Reinaldo Gottino, de 44 anos, passou por um susto na tarde desta quarta-feira (23), no estúdio da Record TV. O apresentador do “Balanço Geral” passou mal e foi levado às pressas para um hospital na capital paulista.

Com fortes dores no peito, Gottino saiu da emissora em uma ambulância. Ele foi substituído por Willian Leite e Renato Lombardi, que comentaram o estado de saúde do colega, ao lado de Fabíola Reipert. “Ele se sentiu mal, está no hospital. Vai voltar em breve”, disse Fabíola. “Ele teve uma alteração na pressão, mas já estabilizou e está fazendo exames”, disse Lombardi.

