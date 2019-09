Reintegração de posse gera embate político em Carapicuíba

A reintegração de posse de um terreno na Cohab V na qual viviam mais de 700 famílias, na manhã desta quinta-feira (12), gerou embate político entre o prefeito Marcos Neves (PV) e dois dos cotados como principais adversários dele na disputa pela Prefeitura de Carapicuíba em 2020: o ex-prefeito Sergio Ribeiro (PT) e a ex-vereadora Professora Sonia (PSD).

A área pertence à Cohab, que conseguiu na Justiça a desocupação, que ocorreu pacificamente, apesar dos temores gerados por protestos com barricadas e atos de vandalismo, como a queima de um ônibus em protesto contra a reintegração de posse.

O prefeito Marcos Neves insinuou que a gestão passada, de Sergio Ribeiro (PT), era conivente com ocupações irregulares e afirmou que as famílias carapicuibanas que viviam no terreno serão incluídas em projetos habitacionais junto ao governo do estado.

O ex-prefeito Sergio Ribeiro (PT) rebateu e acusou de Neves “abandonar” as famílias que moravam na área. “Para dizer, num momento tão difícil dessa população sofrida, que não pode fazer absolutamente nada… Então, de que vale ser prefeito?”, declarou.

Professora Sônia também entrou na questão e acusou a atual e gestões anteriores de “empurrar com a barriga” o problema do déficit habitacional em Carapicuíba. “Há anos os prefeitos empurram com a barriga e não assumem um compromisso de fazer um planejamento para proporcionar habitação popular na cidade”.