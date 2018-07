Relação com Neymar em propaganda do KFC é só coincidência

A suposta alusão na propaganda da KFC na África do Sul que viralizou nas redes sociais às quedas de Neymar em campo nos jogos do Brasil na Copa do Mundo é, na verdade, uma coincidência.

Publicidade

Na propaganda, um jogador simula uma falta em meio a uma partida e rola pelo campo e vai rolando pelas ruas da cidade até chegar a uma loja do KFC para comer frango frito.

A propaganda viralizou no momento em que as quedas de Neymar em campo geram debates por todo o mundo e parece ter relação com a postura do craque brasileiro em campo na Copa da Rússia. Parece, mas não tem. É só coincidência.

É que a propaganda foi lançada dia 14 de junho e a seleção brasileira só estreou na Copa dia 17 de junho, quando Neymar e cia. empataram em 1 x 1 com a Suíça.

