Renata Abreu diz que a intenção do PODEMOS é aumentar a base eleitoral em Osasco

Nesta quinta-feira (15), a Deputada federal Renata Abreu (PODE) falou sobre o panorama do seu partido na região de Osasco. A entrevista exclusiva com o Visão Oeste foi feita durante o evento de lançamento da programação de aniversário de Osasco.

Renata afirmou que a intenção do PODEMOS é aumentar ainda mais a base eleitoral do partido em Osasco, tornando-o mais próximo do eleitor, e isso fica evidente na intenção do partido de incluir, no mínimo, 3 deputados na chapa estadual. Ainda assim ela destacou o crescimento positivo na região.

A deputada ainda falou sobre o candidato à presidência do PODEMOS, Álvaro Dias, que é o atual senador do Paraná, ressaltando que para estas eleições, a população não busca uma pessoa diferente, mas sim alguém com experiência na vida pública e passado político limpo.

“As pessoas não querem correr riscos, o Brasil já está sofrendo muito, está sangrando muito. Precisamos de uma pessoa séria, honesta, ética e com experiência para conduzir uma nação tão complexa como o Brasil”, diz Renata. Ela ainda destacou todas essas qualidades em Álvaro Dias, que possuí 43 anos de vida pública e foi eleito um dos melhores governadores do Brasil.

Segundo Renata, a perspectiva de Álvaro dias na região é muito boa; ele estará em Itapevi no aniversário da cidade, no dia 18 de fevereiro, e o PODEMOS fará eventos em Osasco que contarão com a participação dele.