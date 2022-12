Renata Abreu é diplomada para 3º mandato de deputada federal

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, foi diplomada hoje (19) como deputada federal em São Paulo, em seu terceiro mandato seguido. A diplomação que oficializa o resultado das urnas foi realizada na Sala São Paulo, no Centro da capital paulista.

“A emoção é a mesma de quando aqui (na Sala São Paulo) estive há oito anos para ser diplomada, após participar pela primeira vez de uma campanha eleitoral e ser eleita. Incrível, um filme passa na cabeça, relembrando nossa caminhada, desde aquele inesquecível 2014 até hoje”, relembrou Renata Abreu, eleita em outubro com mais de 181 mil votos.

No primeiro mandato (2015-2018), Renata Abreu tornou-se uma das revelações da política nacional. O reconhecimento não se restringiu apenas à sua atuação no Congresso, mas também pelo seu empenho em ajudar as cidades paulistas.

Nos primeiros 4 anos, a política destinou mais de R$ 60 milhões em verbas federais, por meio de emendas parlamentares, para os municípios investirem em Saúde, Infraestrutura Urbana, Turismo e Esportes. Também entidades de assistência social sem fins lucrativos foram contempladas com recursos.

Com bom trânsito nos bastidores e convincente em suas argumentações, Renata atraiu grandes nomes para o partido, hoje com 17 deputados federais (oitava bancada na Câmara), sete senadores, 48 deputados estaduais e distritais, 191 prefeitos, 267 vice-prefeitos 3.058 vereadores, transformando o Podemos em uma das maiores forças políticas do Brasil.