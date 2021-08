Renata Abreu rebate ataque de Bolsonaro à Coronavac: “Só gera caos”

A deputada federal Renata Abreu (PODE-SP), que tem bases eleitorais em Osasco, Barueri e região, reagiu às críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à Coronavac, primeira vacina contra a covid-19 utilizada no Brasil.

publicidade

“Como pessoa pública e influenciadora, Jair Bolsonaro deveria incentivar a vacinação, o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. É um erro de gestão espalhar informação equivocada e sem comprovação científica. Isso só gera caos”, declarou a deputada, nas redes sociais.

Renata Abreu mencionou ainda que a própria mãe do presidente, Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, recebeu as duas doses da Coronavac. “Todas as vacinas são seguras, o número de óbitos por covid vêm caindo vertiginosamente depois que a segunda dose começou a ser aplicada. Os números não mentem”, concluiu.

publicidade

O discurso da deputada estadual veio logo após Bolsonaro fazer novos ataques à vacina do Instituto Butantan, na terça-feira (17), em entrevista a uma rádio. “Ninguém tem coragem de falar. Gente que tomou as duas doses, foi infectada e está morrendo”, disse.

“Por que ela [sic] está morrendo? Porque acreditou nas palavras do governador de São Paulo, que disse que quem tomasse as duas doses da Coronavac e for infectado jamais morrerá. A pessoa fica em casa, achando que tomou as duas doses e não vai morrer, e acaba morrendo”, continuou o presidente.