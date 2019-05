Renato Teixeira faz show no Teatro Municipal de Osasco

O cantor e compositor Renato Teixeira faz show no Teatro Municipal “Gloria Giglio”, em Osasco, no dia 24 de maio, sexta-feira, às 21h30. Os ingressos estão à venda por R$ 80 (inteira antecipada), R$ 120 e R$ 60 (meia-entrada), no site Ticketbras.

Teixeira é autor de conhecidas canções, como “Romaria” (grande sucesso na gravação de Elis Regina, em 1977), “Tocando em Frente” (em parceria com Almir Sater, gravada também por Maria Bethânia), “Dadá Maria” (em dueto com Gal Costa), “Frete” (tema de abertura do seriado Carga Pesada, da Rede Globo, além de “Amanheceu”, também criou, junto com Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli o jingle “Balas de leite Kids”, entre outros.

Renato Teixeira é um defensor da música de raiz, caipira, que ainda sobrevive apesar dos desvios da música sertaneja.

Publicidade

“Meu projeto de vida é dar continuidade ao meu sonho de divulgar e difundir cada vez mais o espírito do caipirismo valeparaíbano, não pela repetição das velhas formas, e sim pelo potencial que esse Universo cultural oferece para que, como sempre, a música brasileira avance em direção ao futuro, coerente com a evolução, naturalmente moderna”, diz o artista.

Serviço:

Show de Renato Teixeira em Osasco

24/05, às 21h30

Teatro Municipal: avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina

Ingressos a R$ 80 (inteira antecipada), R$ 120 e R$ 60 (meia-entrada), no site ticketbras.com