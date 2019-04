Renault faz recall de Duster e Duster Oroch

A Renault realiza a partir desta sexta-feira (26) recall de todas as versões de Duster e Duster Oroch para a verificação e/ou substituição do servo freio. São 11.667 unidades (5.171 Duster e 6.496 Duster Oroch) envolvidas, fabricadas entre 23 de agosto de 2017 a 8 de março de 2018.

Devido a uma não conformidade identificada pelo fornecedor da Renault, poderá ocorrer falha na vedação do servo freio do Duster ou Duster Oroch, podendo resultar no endurecimento do pedal de freio e, em casos extremos, a falta de frenagem com possível acidente. Não há registros de acidentes, de acordo com a montadora.

A numeração não sequencial dos chassis envolvidos de Duster no recall vão de JJ010976 até JJ997934, de JM417734 até JM422460 e de KJ223976 até KJ307279. Os chassis de Duster Oroch vão de JJ000117 até JJ999496 e de KJ209921 até KJ311299.

No recall, a verificação e/ou substituição é realizada em até 2h30. O serviço é gratuito e deve ser agendado em uma concessionária Renault.

Mais informações podem ser obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), no telefone 0800 055 5615 ou pelo site www.renault.com.br.