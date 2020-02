Renner tem vagas de emprego abertas em Carapicuíba, Barueri e São Paulo

Uma das principais redes de lojas de departamento do Brasil, a Renner tem vagas de emprego abertas em cidades como Carapicuíba, Barueri e São Paulo.

Em Carapicuíba, há oportunidades para assistente de loja, assistente de produtos financeiros e fiscal de loja. Os cargos requerem ensino médio completo. Em Barueri, há vaga para assistente de loja (PCD).

Para a cidade de São Paulo, são quase 50 vagas, para cargos como analista de CRM, analista de marketplace, analista de RH, assistente de loja, assistente de vendas, caixa de loja, consultor de vendas, fiscal de loja e gerente, entre outros.

Publicidade

A Lojas Renner S.A. é a maior varejista de moda do Brasil. A companhia, constituída em 1965, foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa. Está presente em todas as regiões do país por meio de suas lojas da Renner, que oferece moda em diferentes estilos; da Camicado, empresa no segmento de casa e decoração; e da Youcom, especializada em moda jovem. Atualmente, conta com mais de 500 lojas em operação, considerando todos os seus formatos.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Os interessados devem se candidatar no site de vagas de emprego da Renner.