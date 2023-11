Repartições públicas de Barueri não abrem na terça-feira (21)

O funcionalismo público de Barueri terá mais um dia de feriado, já que o dia 21 de novembro, Dia de Nossa Senhora da Escada, é ponto facultativo na cidade.

Neste dia, escolas, UBSs, o Ganha Tempo e outras unidades sem características emergenciais não terão atendimento público.

Serviços de emergência prestados pela Guarda Municipal, Demutran, Defesa Civil, pronto-socorros e a Farmácia Popular permanecem sem interrupções neste feriado.

Nossa Senhora da Escada

Na época dos aldeamentos, os santos padroeiros não eram escolhidos aleatoriamente. Havia uma regra da Companhia de Jesus, determinando que as denominações de capelas, vilas e povoados deveriam receber o nome do santo do dia em que a primeira missa fosse rezada. E o aldeamento de Barueri teve Nossa Senhora da Escada como padroeira porque o jesuíta José de Anchieta rezou a primeira missa na capela em 21 de novembro de 1560.

A partir de 1561, os padres do aldeamento de Barueri passaram a realizar a procissão em louvor a Nossa Senhora da Escada. Foi a Companhia de Jesus que mandou trazer de Portugal a imagem da santa, hoje tombada pelo Comdephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo).

Nossa Senhora da Escada foi oficializada como padroeira do município em 1967, com a aprovação da Lei 21/67.