Réplica de cenário da série Friends é atração em shopping

A partir desta semana, os fãs da icônica série americana Friends têm uma atração especial em São Paulo. Em ação conjunta com a Imaginarium e a Warner Bros, estúdio de produção do programa, o Shopping Frei Caneca inaugura exposição com a remontagem do café mais famoso de Nova York onde a série se passava.

A montagem traz a réplica oficial do sofá laranja onde Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler e Ross dividiram cenas icônicas da série aclamada pelo público. Aberta aos visitantes e gratuita, a exposição também recria o cenário do Central Perk, em um ambiente instagramável.

Para deixar o passeio ainda mais divertido, os clientes podem tirar fotos com placas que trazem os principais bordões de todas as temporadas, como a famosa cantada do personagem Joey, “Ei, tudo Beleza?” (How You Doing) e o controverso “Estávamos dando um tempo” (We were on a break), do Ross.

“A série é um marco de várias gerações e que faz sucesso até hoje. Todos os fãs já se imaginaram neste sofá, a possibilidade de dar palco para essa atração é uma diversão e um prazer. Sermos os primeiros a receber a exposição é, com certeza, um presente para o empreendimento e para os clientes que compartilham um carinho pela série e pelo shopping” comenta Eliane Oliveira, coordenadora de marketing do Frei Caneca.

A exposição da Warner Bros é um projeto itinerante da Imaginarium que marcará presença em diversas cidades. O público pode conferir a atração localizada no piso 1, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

Exposição Friends no Shopping Frei Caneca

Data: 11 a 30/11 / Local: Piso 1 / Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h / Endereço: Rua Frei Caneca, 569 – Cerqueira César / Atração Gratuita