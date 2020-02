Reportagem acusa autoescola de Osasco de fraude em CNH para pessoas com deficiência

Uma reportagem exibida no programa “Câmera Record” acusa uma autoescola localizada no Jardim Oriental, em Osasco, de fraude na obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas com deficiência.

Uma jornalista com uma câmera escondida recebeu instruções para tirar uma habilitação especial na autoescola mesmo sem ter nenhuma deficiência ou problema de saúde que garanta o direito à CNH diferenciada. Ela apresenta uma ressonância que mostra que sua coluna é praticamente normal e, mesmo assim, consegue obter um laudo que atesta hérnia de disco.

Uma clínica, também em Osasco, tem participação no suposto esquema, segundo a reportagem (assista abaixo). O médico inclusive orientou a repórter que se passava por aluna e filmava secretamente a consulta a dizer onde sentia dores aos fiscais do Detran. “A senhora tem que falar lá que é a perna esquerda que tem esses sinais que a senhora está sentindo”.

Publicidade

Assista a reportagem do “Câmera Record” que acusa autoescola em Osasco de fraude na obtenção de CNH para pessoas com deficiência: