Repórter da Globo critica trabalho de Pabllo Vittar e fãs saem em defesa da cantora

A repórter da Ananda Apple, da Rede globo, tem usado o seu perfil do Instagram para criticar o trabalho da Pabllo Vittar. Apple publicou uma foto com a seguinte frase: “Pessoal, cuidado ao receber o arquivo chamado ‘CD novo de Pabllo Vittar’. Não abra. Pode ser o CD novo de Pablo Vittar mesmo”.

Na legenda da foto, a jornais do programa Bem Estar escreveu na legenda: “Achei isso na rede. Eu lembro quando ligava a rádio e tocava MPB. Mas faz muito tempo”.

Essa não é a primeira vez que Ananda usa sua conta no Instagram, para opinar sobre Pabllo; ela já havia publicado uma foto com a frase: “Se você acredita que 2018 será melhor, lembre-se que quem elegeu a música do Pabllo Vittar como a melhor do ano também vai votar para presidente.

Alguns seguidores da jornalista concordaram com sua opinião. “Perfeita análise”, escreveu um seguidor. “Sou seu seguidor fiel agora”, comentou outro.

Já os seguidores de Pabllo Vittar a defenderam. “ Boa profissional que só descobrimos da existência ao buscar fama em cima da Pabllo. Coitadinha”, comentou uma seguidora. “Pelo jeito alguém vai perder o emprego”, escreveu outro.

Veja as fotos publicadas pela jornalista.