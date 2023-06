Representante da ViaMobilidade presta esclarecimentos à Comissão de Transportes da Alesp

Francisco Pierrini, representante do consórcio ViaMobilidade, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na manhã de terça-feira (27).

O executivo depôs à Comissão de Transportes e Comunicações (CTC) da Casa, respondendo questões dos parlamentares e prestando esclarecimentos acerca da gestão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda do sistema de transporte metropolitano.

Questionado sobre a previsão para que a empresa chegue a um nível razoável de serviço, Pierrini respondeu que os investimentos da ViaMobilidade são um “processo”.

“Investir em ferrovia, em metrô, não é de um dia para o outro”, disse o representante. Segundo ele, o contrato prevê cinco anos para que os investimentos mais imediatos sejam honrados.

Pierrini também detalhou complexidade de operação do sistema. “Comprar o trem não resolve o problema. É necessário investimento em via permanente, sistema de energia, há a questão das estações”, disse.

Quanto às falhas registradas, Pierrini reforçou que “o número de ocorrências, desde o ano passado, caiu 80%”. Destacou, ainda, que as fiscalizações do Governo do Estado são realizadas “de modo frequente. (…) Diria que diariamente”.

Durante a sabatina, os deputados questionaram o representante da ViaMobilidade a respeito dos projetos futuros de infraestrutura do consórcio. Em resposta, Pierrini forneceu informações relevantes acerca das extensões das linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás.