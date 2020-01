Residencial Bliss, no Km 18, aposta no espaço e lazer para a família

Com o mercado imobiliário se reaquecendo na cidade de Osasco, os lançamentos disputam a atenção dos consumidores com diferenciais exclusivos para facilitar a escolha dos futuros moradores. Neste quesito o Residencial Bliss, lançamento da incorporadora V-INCORP no Km 18, é um grande destaque.

Localizado na esquina mais desejada do bairro – o cruzamento das avenidas Hildebrando de Lima com General Pedro Pinho – o Residencial Bliss oferece espaço de sobra para a família. A escolha da localização foi estratégica, tanto pelo acelerado desenvolvimento do bairro quanto pela proximidade com a estação da CPTM e a comodidade representada pela ampla oferta de comércio e serviços do Km 18.

Com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, 51m2 e 65m2 respectivamente, o empreendimento é uma das raríssimas edificações na região a adotar a opção de depósitos privativos. Localizados nas garagens, os depósitos representam uma grande comodidade para acomodar aqueles itens que a família deseja guardar sem atrapalhar na praticidade e conforto de sua residência.

Outra grande vantagem do empreendimento da V-INCORP é seu conceito de lazer de clube. Piscinas adulto e infantil, prainha, playground, brinquedoteca, espaço fitness, quadra, salão de festas gourmet e churrasqueira compõem um conjunto que une diversidade de opções e um design belíssimo, com projeto arquitetônico do arquiteto Daniel Calió e paisagismo assinado por Marcelo Vassalo.

Residencial Bliss: Qualidade insuperável e pagamento que cabe no orçamento

Com mais de 10 anos no mercado, a V-INCORP é reconhecida por seus projetos insuperáveis em qualidade, acabamento e preocupação ambiental. Esse cuidado está presente no Residencial Bliss e se traduz num projeto harmônico e funcional na concepção, mas também prático e objetivo na hora da aquisição.

Com financiamento bancário e a possibilidade de uso do FGTS, os compradores dos apartamentos no Km 18 se beneficiam ainda das facilidades na entrada até a entrega das chaves. Trata-se de um empreendimento acessível às famílias interessadas, com um fluxo de pagamento flexível que se ajusta ao seu orçamento.

Se você e sua família pensam em morar com segurança, conforto e tranquilidade num apartamento no Km 18, em Osasco, a poucos metros da Estação da CPTM e com acesso fácil a tudo, o Residencial Bliss é a sua opção!

