Residencial no Novo Osasco deve ser entregue no primeiro trimestre de 2021

A construção dos 40 apartamentos no Residencial Novo Osasco continua em ritmo acelerado. A entrega da obra, localizada na rua Bento Vidal, 960, está prevista para o primeiro trimestre do ano que vem.

Nesta fase das obras, alguns apartamentos começaram a receber azulejos e piso frio. As unidades habitacionais possuem 46,5 metros quadrados cada e são destinadas às famílias osasquenses cadastradas no Bolsa Aluguel.

Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Além disso, as áreas comuns do Residencial Novo Osasco contarão com salão de festas e playground, além de estacionamento com 13 vagas.

