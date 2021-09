Restaurante árabe Saj chega ao Shopping Tamboré

O restaurante de comida árabe Saj acaba de abrir as portas no Shopping Tamboré, em Alhaville. Com a novidade, o público pode saborear o melhor da comida árabe e libanesa, com receitas tradicionais.

O cardápio do Saj oferece pratos como esfihas, zaatar, coalhada, diversas opções de pastas, torre de kibe cru e mussaka. Além disso, é possível sentir o aroma do tempero da carne e o cheiro acolhedor do pão folha, que é feito na hora. Também há opções de pratos vegetarianos.

“A operação do Saj chega para melhorar ainda mais o nosso mix e contribuir para as opções gastronômicas, que também conta com os recém-inaugurados Manihi Sushi e Nanica. Logo teremos também o famoso Pirajá como mais uma opção para os nossos clientes”, disse o superintendente do Shopping Tamboré, Rafael Moral Marques.

No Shopping Tamboré, o funcionamento do restaurante Saj é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Também é possível aproveitar as delícias oferecidas pelo Saj por meio de delivery, pedindo pela Rappi.

O restaurante Saj no Shopping Tamboré é a primeira unidade da rede em Barueri e região. A marca tem restaurantes em outros pontos da capital paulista e Curitiba, no Paraná.

Serviço:

Restaurante Saj no Shopping Tamboré

Onde: em frente a Saraiva

Endereço: Avenida Piracema, 669 – Tamboré, Barueri

Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h *pode ser alterado conforme decreto