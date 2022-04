Restaurante Camponesa chega ao Iguatemi Alphaville

O Iguatemi Alphaville, em Barueri, acaba de receber o restaurante Camponesa, que nasceu no interior paulista. Tendo como especialidade o tradicional filé à parmegiana, com batata frita chips caseira, arroz e cerveja exclusiva, o Camponesa chegou para incrementar o mix de lojas do shopping.

A casa oferece um cardápio, que costuma atrair frequentadores assíduos, incluindo pratos produzidos com produtos de alta qualidade. O ambiente do restaurante tem atmosfera acolhedora, que falará à memória afetiva dos visitantes.

Uma exclusividade no restaurante é a Camponesa Blonde Ale, cerveja artesanal, com presença marcante, produzida especialmente para acompanhar o sabor da parmegiana. Além do prato de filé com queijo e molho, massas e peixes completam o menu. A geleia de pimenta, receita tradicional da casa, também está sempre à mesa para acentuar o sabor dos alimentos.

O Camponesa nasceu em 1998 como um empório de produtos caseiros, queijos, pães, uma loja de artesanato, além de um café com lanchonete no estilo de um moinho de vento, tipicamente holandês. Tudo na beira da rodovia Castelo Branco, no município de Pardinho.

O restaurante cresceu, hoje é referência gastronômica na cidade e vem abrindo novas unidades, com ambientes aconchegantes e atendimento caloroso. A casa, localizada no Piso Rio Negro do Iguatemi Alphaville, será a quarta da rede.