Restaurante de Osasco oferece comida e bebida à vontade por R$ 69,90 no Dia das Mães

O restaurante Caktus Osasco, em Quitaúna, lançou uma promoção de Dia das Mães com almoço ou jantar com comida e bebida à vontade por R$ 69,90 no domingo (9).

publicidade

O cardápio inclui delícias como salmão, comida japonesa, bacalhau gratinado, cuscuz paulista, hambúrgueres e pizzas. As opções de bebidas são refrigerante, suco, chopp, chopp de vinho e caipirinhas. De sobremesa, são oferecidas alternativas como pudim, mousses e pavê de chocolate.

O Caktus fica na rua General Florêncio, 142, Quitaúna. O telefone é (11) 3607-5864.

publicidade

PET SHOP// Petz tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Cotia e SP