Restaurante Pecorino é novidade no Shopping Granja Vianna, em Cotia

O restaurante italiano Pecorino acaba de abrir as portas no Shopping Granja Vianna, em Cotia. Conhecida pelos pratos inspirados nas antigas cantinas, a rede traz no cardápio risotos, massas, pizzas, entre outras delícias.

publicidade

O restaurante oferece ao público uma promoção de inauguração: no Happy Hour Pecorino, clientes contam com 30% de desconto no Couvert e Arancini; double drink (saquê, Vodka e cachaça; e ao pedir três chopps, o quarto sai por conta da casa.

O Pecorino Granja Vianna funciona de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h, exceto feriados.

publicidade

Na região, além do restaurante recém-inaugurado no Shopping Granja Vianna, o Pecorino tem unidades em Osasco e Alphaville, Barueri.