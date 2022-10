Restaurante Pig Ribs BBQ de Cotia é ampliado e reabre com novo conceito

A rede de restaurantes Pig Ribs BBQ, especializada em proteína defumada, reabriu as portas de sua unidade em Cotia após passar por uma reforma que durou seis meses. Com um novo conceito, o espaço inspirado no estado norte-americano Texas foi ampliado para receber os clientes.

À frente do empreendimento, que está localizado na Avenida Ivo Mário Isaac Pires 536 (antiga Estrada de Caucaia do Alto), Jardim Santa Paula, está o empresário Jarlon Nogueira. “O Pig Ribs BBQ tem como objetivo elevar o nível da gastronomia da região, que é pouco explorada”, explica.

No comando das panelas do Pig Ribs BBQ está Thiago Murça, chef especializado em proteína defumada que trouxe os segredos do melhor preparo: um tambor Pit Brisket com a chama alimentada por uma mistura composta por madeiras frutadas ou de lichia, que transformam o sabor.

No cardápio, a unidade conta com mais de 50 pratos clássicos ou inspirados na culinária Tex-Mex. O prato principal é a Pork Ribs, costelinhas de porco defumadas com molho barbecue seguido por hambúrgueres e o Rolled Pork Belly (torresmo de rolo feito com barriga de porco defumada).

Dias temáticos no Pig Ribs BBQ

Quarta-feira é sempre dia de massas italianas feitas com farinha de sêmola direto de Nápoles no restaurante. Neste dia, sempre às 19h30, também acontece o “Quarta das Divas”, uma oportunidade para participar e interagir com mulheres especialistas em diversos assuntos como Psicologia, Publicidade e Nutrição.

Toda quinta-feira é a vez de provar os tacos de inspiração mexicana. Já aos finais de semana o Pig Ribs BBQ inicia os trabalhos às 9h com um café da manhã especial típico americano. Os clientes também são bem-vindos para comemorar aniversários, entre outras celebrações.

SERVIÇO

Pig Ribs BBQ de Cotia

Endereço: Avenida Ivo Mário Isaac Pires 536 (antiga Estrada de Caucaia do Alto), Jardim Santa Paula, Cotia

Horário de Funcionamento: Segunda e Terça, das 12h às 15h / Quarta a Sexta, das 12h às 15h e das 18h às 22h / Sábado, das 9h às 15h e das 18h às 22h / Domingo, das 9h às 17h

Delivery WhatsApp: (11) 97552-8575