Restaurante vende pratos a R$ 5 para ajudar desempregados, autônomos e motoristas de appp em Osasco

Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o restaurante Canto do Vila, que fica no Pestana, em Osasco, passou a vender pratos a R$ 5 para desempregados, autônomos e motoristas de aplicativos de transporte.

Fernanda Sabrina do Nascimento, uma das responsáveis pelo estabelecimento disse ao Visão Oeste que a ação foi desenvolvida por conta da “crise” enfrentada nos últimos dias, que na tentativa de conter a proliferação da doença, impossibilitou pessoas e comércios de cumprirem suas rotinas e pode ser sentida na renda.

“Muitas pessoas estão cumprindo o isolamento e não estão mais andando de Uber, mas existem motoristas que sobrevivem dessas viagens e não podem deixar de trabalhar. Os autônomos, que não têm um salário fixo, também vão sentir o impacto diretamente na renda. Alguns até estão na luta, como a gente, que fornece comida, mas nem todos têm essa opção. A gente também sabe que as empresas não estão contratando e pode levar um pouco mais de tempo para que os desempregados consigam trabalhar”, disse a empreendedora.

Nas redes sociais do restaurante, a promoção, que é válida para diversos pratos feitos de almoço ou jantar, gerou comoção dos seguidores, que expressaram apoio à ação. “Emocionada. Vocês são fantásticos”, escreveu uma mulher. “Parabéns pela linda atitude, que Deus abençoe muito vocês, multiplique e dê em dobro tudo o que estão fazendo pelo próximo. Verdadeiro exemplo”, “Por isso amo esse lugar”, disseram outros seguidores.

Fernanda contou também que desconsiderou qualquer margem de lucro em cima dos pratos e espera incentivar outros estabelecimentos. “Com essa promoção, a gente viu uma forma de ajudar as pessoas e nos ajudar também, porque ela vai fazer o nosso estoque continuar girando. Não estamos considerando marguem alguma de lucro. Queremos mostrar que estamos unidos nesse período tão difícil para muita gente”, finaliza.

Este é mais um exemplo de solidariedade em meio à pandemia do novo coronavírus na região. Também em Osasco, o dono de um mercadinho na região do Jardim Elvira passou a distribuir, de forma gratuita, pães às famílias carentes afetadas pela pandemia. A postagem anunciando a ação viralizou nas redes sociais.

Em Cotia, o jovem Caio Cunha Oliveira, morador do Parque São George, se ofereceu para ir ao mercado ou sacolão comprar mantimentos para pessoas do grupo de risco do covid-19.