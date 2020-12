Retrospectiva 2020 | O “Coringa Brasileiro” existe, é de Jandira, e fez sucesso nas redes sociais

Retrospectiva 2020 | Durante o mês de dezembro, o Visão Oeste relembra alguns assuntos que foram destaque nesse ano. Em julho, o “Coringa” entregador de pizza, de Jandira, viralizou nas redes sociais e caiu nas graças dos internautas.

Sidkley Dantas ficou conhecido como o “Coringa Brasileiro” e passou a ser o garoto propaganda da Pizzaria Picolly, em Jandira. No vídeo que viralizou, e já soma mais de 2 milhões de visualizações, o personagem aparece fazendo a entrega de uma pizza, que chega ao destino revirada. Em um escadão, ele chegou a reproduzir uma cena do filme (de 2019) e divertiu os telespectadores. Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Em agosto, o personagem de Jandira reapareceu. Desta vez, no programa “Em Dose

Dupla”, gravado no Plaza Shopping Carapicuíba, onde deu um mega susto no apresentador, reproduzindo outra cena icônica do filme protagonizado por Joaquin Phoenix. Leia a matéria completa.

Chamar o Coringa Brasileiro para ser o garoto propaganda não é a única singularidade da Pizzaria Picolly, em Jandira. O estabelecimento, do chef pizzaiolo Rogério Havard, também faz sucesso com suas receitas criativas que, vão desde pizza Trem Bala (de cinco metros) até a pizza Lacoste (um jacaré de massa recheada). Clique aqui para relembrar a matéria.